اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار بورسعيد الدولى

تفقدت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، مطار بورسعيد الدولي، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تقوم بها اللجنة وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات بصورة دائمة.



بدأت اللجنة جولتها بتفقد مبنى الركاب وصالتى السفر والوصول ومنافذ الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات بالمبنى، وتم الإطلاع على كل الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية، وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر والمطبقة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وكذلك إجراءات تعقيم الحقائب على السيور، فضلا عن التأكد من تطبيق أعلى المعايير الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.



كما زارت اللجنة كل من برج المراقبة الجوية والجمارك ومكتب الحجر الصحى والحماية المدنية وموقع سيارات الإسعاف وغرفة العزل وهنجر شركة الخدمات البترولية والمبنى الإدارى الخاص بها ومبنى الأرصاد الجوية وصالة كبار الزوار بالمطار.



كما تابع الطيار منتصر مناع حركة التشغيل بالمطار والتى تعتمد بشكل رئيسي على الطائرات الخاصة وطائرات الخدمات البترولية.