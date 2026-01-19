انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان:" المهن في الإسلام" أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي مخلوف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعدد من القيادات الدينة من حول العالم.

واستهلت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، إيذانًا ببدء جلسات المؤتمر العلمية والفكرية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من مختلف دول العالم، حيث يناقش عددًا من القضايا الفكرية والعلمية المتعلقة بأخلاقيات المهن في الإسلام، ودورها في بناء الإنسان والمجتمع، إلى جانب استشراف مستقبل هذه الأخلاقيات في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لاسيما مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.