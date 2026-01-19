 إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 10:49 ص القاهرة
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 10:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 10:34 ص


أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص، يُرجح أن يكون الحادث ناتجًا عن السرعة الزائدة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

