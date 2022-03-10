واشنطن تنفي مزاعم ضلوعها بتطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

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قال البيت الأبيض إن ادعاءات روسيا بمشاركة أميركية مزعومة في مختبرات للأسلحة البيولوجية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا مزاعم كاذبة.



وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في سلسلة تغريدات على تويتر "علمنا بمزاعم روسيا الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أميركية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا".

وأضافت أن الاتهامات الروسية "منافية للعقل"، مشيرة إلى "أنّنا رأينا أيضاً مسؤولين صينيين يردّدون نظريات المؤامرة هذه".

وأضافت أن من المحتمل أن تكون روسيا تمهد لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا أو القيام بعملية واتهام آخرين بالمسؤولية عنها، لكنها لم تذكر أدلة على ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إنّ "الكرملين ينشر عن عمد أكاذيب صريحة مفادها أنّ الولايات المتحدة وأوكرانيا تقومان بأنشطة أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا".

وأضاف أنّ "روسيا تختلق ذرائع كاذبة في محاولة لتبرير أفعالها المروّعة في أوكرانيا".

وفي بيانه قال برايس إنّ "هذه المعلومات الروسية المضلّلة محض هراء".

وأضاف أنّ موسكو لديها "سجلّ حافل في اتّهام الغرب بنفس الجرائم التي ترتكبها روسيا نفسها".

لكنّ الولايات المتحدة قالت الثلاثاء إنّها تتعاون مع كييف لمنع القوات الروسية من الاستيلاء على مواد تستخدم في بحوث بيولوجية في البلاد.

وفي 6 مارس قالت وزارة الخارجية الروسية في تغريدة إنّ القوات الروسية وجدت أدلّة على أنّ كييف حاولت محو آثار برنامج عسكري-بيولوجي في أوكرانيا، مؤكّدة أنّ هذا المشروع تموّله الولايات المتّحدة.