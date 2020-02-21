حاكم دبي يطلق مبادرة لتوفير مليار وجبة طعام للفقراء في 50 دولة

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، إطلاق "أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة لتقديم مليار وجبة غذاء للفقراء والمحتاجين حول العالم".

وتنطلق المبادرة بدايةً من الأول من شهر رمضان المقبل، وتشمل 50 دولة في أنحاء العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "إن توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين مسؤولية أخلاقية والتزام إنساني من الإمارات للعالم".

وتهدف مبادرة "المليار وجبة" إلى توفير دعم غذائي، بكافة أنواعه، للفقراء والمحتاجين "ضمن روح الشهر الفضيل الذي يؤكد على أن أفضل الصدقة هي إطعام الطعام".

وقال منظمو المبادرة في بيان اليوم الخميس: "تأتي الحملة فيما يتسبب تحدي الجوع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة به بفقدان طفل لحياته كل 10 ثوانٍ وموت 25 ألف شخص يومياً منهم 10 آلاف طفل، فيما يبيت 800 مليون إنسان حول العالم جائعين كل يوم، ويعاني 52 مليون إنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نوعاً من أنواع الجوع أو سوء التغذية أغلبهم من النساء والأطفال".