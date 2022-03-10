اجتماع موسع لمناقشة خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور محمد ابو غنيمه وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة برئاسة اجتماع موسع لمناقشة خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز لمنع استغلال المواطنين والاعداد لتنفيذ معارض "أهلا رمضان "لتلبية احتياجاتهم.

وأعلن محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد أو التلاعب بأقوات المواطنين بهدف العمل على توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع والعمل الجاد من خلال تكثيف الحملات التموينية المشتركة؛ لضبط الاسواق وعدم المغالاه في الأسعار ومنع كافة انواع الغش التجاري والتصدي لأية محاولات لاحتكار السلع، والتعامل مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حسم.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة رئيسية تابعة لديوان عام المحافظة للمرور على الأسواق والمحلات والمخابز بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء تتولى المرور وتنفيذ حملات التفتيش كل في نطاقه، وعرض تقارير دورية بنتائجها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشانها واشار الي ضرورة أن تكون حملات المرور مفاجئة وفي أوقات متنوعة.

كما تقرر التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.