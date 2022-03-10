روسيا تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخطط أوكرانيا للقيام باستفزاز في مفاعل خاركوف النووي

أبلغ الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين، المنظمة بخطط أوكرانيا لترتيب استفزاز في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن شولجين قوله اليوم الأربعاء "في الجلسة المكتملة أمس ، تطرقت إلى الاستفزاز الجاري إعداده في المفاعل [النووي] التجريبي في خاركوف".

وتابع أنه أبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمحاولات مجموعات التخريب الأوكرانية لاقتحام محطة زابوروجي للطاقة النووية. في رأيه، ربما حدثت كارثة هناك ، لكن تم إحباطها بفضل الجيش الروسي.

وأضاف المندوب الدائم: "في جلسة أمس بكامل هيئتها ، كان الممثل الأوكراني يحاول عرض القضية كما لو أن روسيا على وشك إحداث وضع خطير للغاية من خلال التلوث الإشعاعي على الأرض"