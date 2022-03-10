الحكومة الألمانية تنفي علمها باللقاء المزعوم لشرودر مع بوتين في موسكو

نفت الحكومة الألمانية علمها بلقاء تردد أنه جمع بين المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية اليوم الخميس أنه لم يتم إبلاغ المستشار الألماني أولاف شولتس أو حكومته بمثل هذه الزيارة.

كانت بوابة "بوليتيكو" الإخبارية ذكرت في وقت سابق أن شرودر موجود في موسكو لمقابلة بوتين في محاولة للوساطة في الحرب الأوكرانية.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد بشأن ما ذكرته البوابة.

كان السفير الأوكراني في برلين، اندري ميلنيك، اقترح في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية قبل أسبوع بأن يقوم شرودر بالتوسط بين أوكرانيا وروسيا "فهو واحد من القلائل هنا في ألمانيا الذين ربما لا يزال لديهم اتصال مباشر بالسيد بوتين وليس هناك أحد لديه مثل هذا الأمر في ألمانيا وفي الدول الأوروبية الأخرى".

وكانت زوجة شرودر سويون شرودر-كيم كتبت عبر تطبيق انستجرام يوم السبت الماضي:" يمكنكم أن تتأكدوا أن زوجي سيفعل كل ما يمكن أن يفعله من أجل الإسهام في إنهاء الحرب بغض النظر عن الإنذارات الصادرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو منظمات مثل الاتحاد الألماني لكرة القدم على سبيل المثال".

وتجمع شرودر علاقة صداقة منذ سنوات بالرئيس الروسي، ويواجه المستشار الأسبق انتقادات منذ فترة طويلة بسبب علاقاته مع موسكو وتزايد الضغط عليه على خلفية الحرب في أوكرانيا وتمسك شرودر بعلاقاته التجارية مع روسيا وتحديدا بمناصبه القيادية في شركتي نورد ستريم1 ونورد ستريم2 وشركة روزنفت التي يترأس مجلس الإشراف والمراقبة عليها.