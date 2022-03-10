التصديري للصناعات الغذائية: 67 مليون دولار صادرات مصر الغذائية إلى روسيا وأوكرانيا 2021

بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كل من روسيا وأوكرانيا عام 2021 حوالي 67 مليون دولار أمريكي بما يمثل نسبة 1.68% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية عام 2021.

وذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية في بيان له اليوم/الخميس/أن صادرات القطاع إلى روسيا، بلغت عام 2021 حوالي 64 مليون دولار (حوالي 20 ضعف الصادرات الغذائية إلى أوكرانيا) بنسبة نمو بلغت 61% بالمقارنة بصادرات 2020 البالغة 40 مليون دولار ونسبة نمو 287% بالمقارنة بصادرات 2014 البالغة 17 مليون دولار.

وأضاف تحتل روسيا المركز 21 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في 2021 وتمثل نسبة 1.6% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية 2021 .

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات الغذائية المصرية المصنعة إلى روسيا بلغ خلال الفترة من 2014 إلى 2021 حوالي 267 مليون دولار .

ولفت إلى أن الصادرات الغذائية المصرية إلى روسيا في 2021 تمثل نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى روسيا في نفس العام والبالغة 484 مليون دولار.

وأوضخ أن "الفراولة المجمدة تعد أهم السلع الغذائية المصنعة المصدرة إلى روسيا في عام 2021 بقيمة 24 مليون دولار وتمثل 38% من إجمالي الصادرات يليها "الخضار المجمد" بقيمة 19 مليون دولار تمثل نسبة 29% من إجمالي الصادرات، و"النباتات الطبية والعطرية" بقيمة 7.5 مليون دولار تمثل 12% من إجمالي الصادرات،و "الجبن الأبيض" بقيمة 3.2 مليون دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات، و"الخضار المخلل" بقيمة 1.4 مليون دولار تمثل 2% من إجمالي الصادرات، و "بسكويت حلو وخبز هش" بقيمة 1.2 مليون دولار بنسبة 1.8% من إجمالي الصادرات، وغيرها من المنتجات.

وأضاف بلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى روسيا في عام 2021 حوالي 152 شركة من بينهم 21 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكي بإجمالي 46 مليون دولار تمثل نسبة 72% من إجمالي الصادرات الغذائية المصنعة إلى روسيا في 2021.

ونوه المجلس بأنه ووفقاً لبيانات موقع TradeMap التابع لمركز التجارة العالمية فإن إجمالي واردات مصر من روسيا في عام 2020 كانت قد بلغت 2.5 مليار دولار ويعد "القمح" أهم الواردات المصرية من روسيا بقيمة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار تمثل 64% من إجمالي واردات مصر من روسيا، يليها "الزيوت النباتية" كثاني أهم الواردات الغذائية لمصر من روسيا بقيمة 60 مليون دولار وذلك في 2020.

من جانب آخر أشار المجلس إلى أن صادرات الغذائية المصرية المصنعة المصرية إلى أوكرانيا بلغت في عام 2021 حوالي 3.3 مليون دولار محققة نسبة نمو 3% بالمقارنة بصادرات عام 2020.

وأضاف تحتل أوكرانيا المركز 81 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في نفس العام وتمثل نسبة 0.08% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية 2021.

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات الغذائية المصرية المصنعة إلى أوكرانيا خلال الفترة من 2014 إلى 2021 حوالي 21 مليون دولار.

وذكر تمثل الصادرات الغذائية المصرية إلى أوكرانيا في 2021 نسبة 3% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى أوكرانيا في نفس العام والبالغة 99 مليون دولار .

وأشار إلى أن "النباتات الطبية والعطرية" تعد أهم السلع الغذائية المصنعة التي تم تصديرها إلى أوكرانيا في 2021 بقيمة 1.3 مليون دولار تمثل 41% من إجمالي الصادرات يليها "الزيتون المخلل" بقيمة 562 ألف دولار بنسبة 17% من إجمالي الصادرات، و"الفراولة المجمدة" بقيمة 512 مليون دولار تمثل 16% من إجمالي الصادرات،و "خضر محضرة ومعلبات خضر" بقيمة 183 ألف دولار، فواكه مجففة بقيمة 117 ألف دولار، خضار مجمد بقيمة 104 ألف دولار، خمائر بقيمة 103 ألف دولار، خضار مخلل بقيمة 73 ألف دولار، ... وغيرها من المنتجات.

وأضاف بلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى أوكرانيا في عام 2021 حوالي 46 شركة من بينهم 9 شركة تزيد صادراتهم عن 100 ألف دولار أمريكي بإجمالي مليوني دولار تمثل نسبة 61% من إجمالي الصادرات الغذائية المصنعة إلى أوكرانيا في 2021.

ونوه بأنه وفقا لبيانات موقع TradeMap التابع لمركز التجارة العالمية فإن إجمالي واردات مصر من أوكرانيا في عام 2020 كانت قد بلغت حوالي 1.6 مليار دولار وتعد الحبوب أهم الواردات المصرية من أوكرانيا بقيمة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار (قمح بقيمة 690 مليون دولار + ذرة بقيمة 461 مليون دولار ) تمثل 75% من إجمالي واردات مصر من أوكرانيا، يليها الزيوت النباتية كثاني أهم الواردات الغذائية لمصر من أوكرانيا بقيمة 81 مليون دولار في عام 2020.