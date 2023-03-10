إصابة 6 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بأسوان

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدينة السباعية، اليوم الجمعة، إصابة 6 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص.



كانت البداية عندما تلقى غرفة عمليات أسوان، إخطارا يفيد بورود بلاغا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي قبل كمين السباعية ب10 كيلو في أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.



وبعد الفحص تبين إصابة كلا من (عبد الله عصام محمد حسن - 19 عامًا)، و(شاذلي مصطفى علي - 23 عامًا)، و(أحمد مصطفى عبد الحفيظ - 34 عامًا)، و(محمود رمضان خالد - 25 عامًا)، و(مؤمن محمد أحمد - 32 عامًا)، و(محمد أحمد محمد - 32 عامًا).



نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.