محافظ الأقصر يستعرض مشروعات المحافظة لوفد محلية النواب

السجيني يؤكد أهمية وجود تعاون وتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتلبية احتياجات المواطنين

استعرض المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة، خلال لقاءه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور محمد عبد الفتاح إمام السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر.

وقال المحافظ، إن ما تم تنفيذه من مشروعات في المحافظة بلغ 1338 مشروع بتكلفة مالية قدرها 27 مليارا و590 مليون جنيه، وجارى تنفيذ 227 مشروع، بتكلفة مالية قدرها 28 مليارا و316 مليون جنيه، منها مشروعات في قطاع الصحة بتكلفة 13 مليارا و439 مليون جنيه، بتنفيذ 6 مستشفيات و11 مراكز طبية و43 وحدات طب أسرة، وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 13 مليارا و341 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق والكباري بتكلفة 9 مليارات و175 مليون، وقطاع الرى والموارد المائية بتكلفة مليار و828 مليون جنيه، وقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي بتكلفة مليار و74 مليون جنيه، وقطاع التعليم ما قبل الجامعي بتكلفة 803 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر (الباب السادس) بتكلفة وقدرها 3 مليارات و343 مليون جنيه.

وتحدث عن مشروعات التعليم ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، موضحا أنه تم نهو وتسليم عدد 31 مدرسة بعدد 370 فصلا بمركز إسنا، وتم نهو 34 مدرسة صيانة بعدد فصول 512، وتم نهو وتسليم عدد 8 مدارس بعدد 134 فصلا بمركز أرمنت، مشيراً إلى أن الهدف من مشروعات حياة كريمة إنشاء عدد 7 مدارس بهدف إنشاء مدرسة فى كل منطقة محرومة، وعدد 33 مدرسة بهدف إضافة 526 فصلا دراسيا بهدف تخفيض الكثافة إلى 35 طالب بدلا من 55 طالبا في الفصل، كما تم نهو وتسليم عدد 8 مدارس خارج مشروع حياة كريمة.

وتابع ألهم: من أهم مشروعات التعليم أنه تم إنشاء 108 مدارس جديدة بعدد 1277 فصلا، بتكلفة 454 مليون جنيه، وتطوير شامل لعدد 144 فصلا، بتكلفة 116 مليون جنيه.

وأشار محافظ الأقصر إلى بعض المشروعات التنموية في المحافظة، ومنها مزرعة تمور على مساحة 600 فدان، باستثمارات 50 مليون جنيه، ومزرعة إنتاج داجني على مساحة 656 فدان، باستثمارات بلغت 1 مليار جنيه، وتم الاتفاق مع هيئة تنمية الصعيد على إنشاء مصنع تجفيف طماطم وخضروات ومصنع لإعادة تدوير مخلفات القصب والموز، وإنشاء سوق خضار بالبياضية، ومنطقة الحرفيين بقرية الدير،

وأضاف أنه تم الاتفاق مع جهاز التعمير على إنشاء مشروع متكامل للتنمية الزراعية والحيوانية، وهناك مشروع المنطقة اللوجستية بالمدامود، وإقامة مجمع أسمدة فوسفاتية بمركز ومدينة اسنا، والمجمع الصناعي بالبغدادي (البياضية) على مساحة 50 فدانا ويشمل 206 وحدات بتكلفة 816 مليون جنيه، والمنطقة الصناعية بالبغدادي على مساحة 311 فدانا.

وأوضح أن المتغيرات المكانية من عام 2018 حتى 6 مارس، 12300 إجمالي الردود ربع سنوي، والإجمالي أكثر من 13 ألفا.

واستطرد المحافظ: "نعمل في ظروف صعبة ونستهدف رضاء الناس، ونعاهد الله ألا نألو جهدا لحل المشكلات وخدمة الوطن والمواطن، ونضع توصيات لجنة الإدارة المحلية محل الاعتبار والاهتمام بتنفيذها".

وقال إن الأقصر تمتاز بالسياحة الثقافية والدينية والبيئية، وتحدث عما تشهده المحافظة من تطوير فى مجال السياحة، وافتتاح طريق الكباش، وتطوير الكورنيش، وتطوير ساحة أبي الحجاج، ولفت إلى أنه يتم العمل على تعظيم الحرف اليدوية تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من الزيارات الميدانية هي زيارة تقصي ميداني في المحافظات للتعرف على القيادات التنفيذية وقدراتهم ومهاراتهم واستيعابهم للملفات التي هى على رأس أولويات الدولة، والتعرف على المحافظة نفسها من حيث قدراتها ومواردها الذاتية والتحديات، والمشروعات القومية والعامة التى تنفذ في المحافظة لإلقاء الضوء عليها.

وأضاف: نسعى للتعرف أيضا على ما إذا كان هناك أى مشروعات متعثرة والتي ليست هناك مسئولية للمحافظة بسبب التعثر، بحيث تعمل اللجنة بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتلافي هذه المشكلات وحلها، وكذلك بحث احتياجات المحافظة، كما يتم إجراء زيارات بناء على طلبات إحاطة مقدمة من النواب.

ولفت السجيني، إلى أهمية وجود تعاون وتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لسرعة حل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين.

وحضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، كل من النواب؛ أحمد إدريس، محمد العماري، بهاء أبو الحمد، بهجت الصن، باهي أمين، أماني الشمولي، زينب السوالمي، محمد عبد العليم الشيخ، محمد عطا الله إسماعيل، وائل زكريا الأمير.

يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.