قراصنة يستهدفون البث الفضائي للتلفزيون الرسمي الإيراني لإذاعة لقطات تدعم ولي العهد المنفي

أظهر مقطع فيديو عبر الإنترنت في وقت مبكر اليوم الاثنين أن قراصنة عطلوا البث الفضائي للتلفزيون الإيراني الرسمي لبث لقطات تدعم ولي العهد الذي يعيش في المنفى وتدعو قوات الأمن إلى عدم "توجيه أسلحتكم نحو الشعب"، وهو أحدث اختراق بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وقال نشطاء، إن القرصنة تأتي في الوقت الذي وصل فيه عدد القتلى في حملة القمع التي شنتها السلطات لكبح جماح المظاهرات إلى 3941 شخصا على الأقل. ويخشى النشطاء من ارتفاع العدد بشكل كبير مع تسرب المعلومات من دولة لا تزال تعاني من قرار الحكومة بحظر الإنترنت. وتم سحب دعوة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بسبب عمليات القتل.

وتم بث اللقطات مساء أمس الأحد عبر قنوات متعددة بثها القمر الصناعي من إذاعة جمهورية إيران الإسلامية، هيئة البث الحكومية في البلاد. وعرض الفيديو مقطعين لولي العهد المنفي رضا بهلوي، ثم تضمن لقطات لقوات الأمن وآخرين يرتدون ما يبدو أنه زي الشرطة الإيرانية. وبدون تقديم أدلة، زعمت أن آخرين "وضعوا أسلحتهم وأقسوا بالولاء للشعب".