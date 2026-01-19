وزير الخزانة الأمريكي يحذر الاتحاد الأوروبي من الرد على الرسوم المرتبطة بأزمة جرينلاند

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي إجراءات انتقامية في النزاع الدائر حول مطالبات الولايات المتحدة بجزيرة جرينلاند.

وعندما سأله الصحفيون في منتجع دافوس السويسري، حيث يشارك بيسنت في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن الإجراءات الانتقامية المحتملة من جانب الاتحاد الأوروبي، قال: "أعتقد أن ذلك سيكون تصرفا غير حكيم على الإطلاق"، مضيفا "أعتقد أن على الجميع أن يثقوا بتصريحات الرئيس".

ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضم جزيرة جرينلاند الدنماركية إلى الولايات المتحدة. وترفض حكومة الدنمارك بيع الجزيرة، وتحظى بدعم قوي من عدة دول أوروبية في معارضتها لخطط ترامب.

وكان ترامب قد أعلن أنه اعتبارا من الأول من فبراير، سيفرض رسوما جمركية عقابية بنسبة 10% على الواردات من ألمانيا وسبع دول أوروبية أخرى. ويهدف من خلال ذلك إلى كسر المعارضة الأوروبية لبيع جرينلاند للولايات المتحدة.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية مضادة على الواردات من الولايات المتحدة في حال فرضت الأخيرة الرسوم التي هدد ترامب بفرضها على 8 دول أوروبية.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه من الناحية النظرية، قد تفرض في 7 فبراير تعريفات جمركية خاصة من الاتحاد الأوروبي على واردات بقيمة 93 مليار يورو (3ر108 مليار دولار).

وستشمل هذه التعريفات قائمة طويلة من المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية، مثل الطائرات والدراجات النارية ولحم البقر والويسكي والحمضيات.

ومن المقرر اتخاذ القرار في نهاية الأسبوع خلال قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي.