بيطري الشرقية: إجراء مسح تناسلي لـ5709 رؤوس ماشية وتلقيح اصطناعي لـ1702 رأس

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية ممثلة في إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، تمكنت خلال شهر فبراير الماضي من إجراء المسح التناسلي الشامل لـ5 آلاف و709 رؤوس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لألف و702 رأس ماشية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن ذلك جاء في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.