تعليم القاهرة تعلن أماكن تدريب المعلمين الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أماكن تدريب المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل).



وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان صحفي، إن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم؛ لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.



وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.