عودة أصحاب نظريات المؤامرة وخطاب الكراهية إلى تويتر

كما وجدنا أيضا عددا صغيرا من القصص التي تحتوي على رسومات يبدو أنها تظهر استغلال الأطفال جنسياًـ بالإضافة إلى أكثر من 270 حساباَ نشرت معلومات خاطئة، خاصة حول الانتخابات ولقاحات كوفيد، ولكن مع قواعد تويتر الحالية، ليس كل ما ذكر أعلاه يعد انتهاكاً للقواعد.

قمنا بتحديد مجموعة بياناتنا على الحسابات التي أعيد وضعها في الفترة ما بين 27 أكتوبر 2022 -وهو اليوم الأول لاستحواذ أيلون ماسك على تويتر - و 10 يناير، بما في ذلك الملفات الشخصية التي تضم أكثر من 10 آلاف متابع.

هذه الحسابات ليست سوى جزءا من الآلاف التي سُمح لها بالعودة إلى تويتر في الأشهر الأخيرة.

ولتحديد المحتوى الإشكالي، استخدمنا مجموعة من عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية والتحليل لعشرات - وأحياناً المئات - من المنشورات على كل حساب في مجموعة البيانات الخاصة بنا. حيثما أمكن، لاحظنا أيضاً الأسباب المعروفة لعمليات التعليق السابقة.

إذاً، ما أنواع الحسابات التي عادت من حظر تويتر؟

وجوه الكراهية المتعددة

من بين العائدين على تويتر في مجموعة البيانات الخاصة بنا، كانت هناك حسابات لها تاريخ في الإدلاء بتعليقات معادية للمرأة.

مثل أندرو تيت، المؤثر على الإنترنت المعروف لدى الكثيرين، الذي قال إن النساء يجب أن يتحملن بعض المسؤولية عن تعرضهن للاغتصاب. إنه محتجز حالياً في رومانيا كجزء من التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر والاغتصاب.

منذ أن أعيد حسابه، تضخم عدد متابعيه على المنصة - من 150 ألف متابع في نوفمبر 2022 إلى خمسة ملايين حالياً.

من بين بعض المستخدمين الأقل شهرة الذين يروجون لكراهية النساء، كان هناك من قال إنه يعرف أن المرأة "على ما يرام" عندما يريد ضربها. ونشر آخر، بعد أن سُمح له بالعودة، مقطع فيديو يصور حالة اغتصاب.

كانت المجموعة المستهدفة بشكل متكرر هي مجتمع المثليين.

لقد رأينا تغريدات تشير باستخفاف إلى هؤلاء على أنهم مجرد "مرضى" أو "مغتصبو أطفال".

يقول عمران أحمد، من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، إن منظمته شهدت زيادة في المصطلحات البغيضة تجاه النساء ومجموعات المثليين منذ أن تولى ماسك إدارة تويتر، بالإضافة إلى الشتائم العنصرية.

ويقول إنه من خلال عدم مراجعة جميع الحسابات المعلقة بشكل كافٍ قبل السماح لها بالعودة إلى تويتر، فإن "ما فعله ماسك هو بمثابة إضرام الحريق، مما يسمح للكراهية والمعلومات المضللة بإغراق المنصة".

ربما كانت أكثر النتائج إثارة للقلق من هذا التحقيق هما روايتين بهما صور تصور الاعتداء الجنسي على الأطفال.

لم تكن صوراً حقيقية بل رسومات.

لقد أبلغنا تويتر عن هذا المحتوى، والذي قام منذ ذلك الحين بتعليق أحد الحسابات وإزالة صورة إشكالية من حساب آخر.

ومع ذلك، اكتشفنا قبل بضعة أسابيع، وأبلغنا من خلال موقع تويتر الخاص عن حساب آخر ينشر صوراً مماثلة.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان الحساب لا يزال نشطاً.