ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذي ناقش خلاله الإستعدادت الخاصة بإستقبال شهر رمضان المبارك وإستعرض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار المحافظ، إلى أن محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية حريصه علي إقامة ١٠ معارض كبرى لأهلاً رمضان قد تم بالفعل افتتاح ٦ معارض منها ومن المقرر إفتتاح ٤ معارض اخرى خلال ايام بقطاعات اخري، مؤكداً أنه يجري معاينة عدد من المواقع لأراضي فضاء بنطاق الاحياء والمراكز والمدن لإقامة منافذ ومعارض للسلع عليها لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.



وأضاف المحافظ، أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الإجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة في القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح مابين ٢٥ : ٣٠ % عن السوق من خلال ٩٠٠ منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.



وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز ومنع إقامه أية مخازن أسفل وبمحيط المحاور المرورية والمشروعات القومية خاصة التى تحوى مواد قابلة للاشتعال حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وعدم إهدار المال العام.



كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات وعدم إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان بدون الحصول علي تصاريح من الجهة المختصة لمراجعه عناصر السلامه والحماية المدنية وبغير المواقع المخصصة لها لعدم إعاقة الحركة المرورية.



وشدد المحافظ، على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة لحالات وحدة المتغيرات المكانية ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية أو الأراضى أملاك الدولة وإزالتها فوراً فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق بالجيزة بمراجعة مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة لديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ومديريات الخدمات التابعة من خلال لجنه مختصة قبل استلامها للتأكد من تنفيذها وفق المواصفات المحددة.



وشدد على سرعة الإنتهاء من المشروعات وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة وتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام للمتابعة الدورية للأعمال ونسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول المحددة.