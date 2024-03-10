أبو الغيط: مخرجات اجتماع الأطراف الليبية في القاهرة فاقت توقعاتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنّ البيان الصادر عن اجتماع الأطراف السياسية الليبية في القاهرة جيد للغاية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة حوارية بالجامعة العربية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في ليبيا؛ بهدف تيسير الحوار بين الأطراف.

وأضاف أن مخرجات اللقاء فاقت توقعاته الشخصية، موضحًا أنّ المناقشات تشير إلى توافق إيجابي بين القادة الليبيين.

ونوه بأن هؤلاء القادة يشعرون باحتياج ليبيا لهذا التوافق في المرحلة الراهنة، مبديًّا أمله في أن يتم إنجاز ما تم التوافق عليه.

وتمنى انطلاق ليبيا في اتجاه يعيد لها وحدتها وفاعليتها وقوتها وكل مساهماتها في العمل العربي المشترك.

واستضافت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، جلسة حوارية بين الأطراف الليبية دعا إليها الأمين العام أحمد أبو الغيط.

ودعت الجلسة الحوارية الليبية، إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.

جاء ذلك في البيان الذي تلاه أبوالغيط، عقب انتهاء الجلسة الحوارية.

وأكدت الجلسة على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، مشيرة إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، وفقا لمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه.

ودعت الجلسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لمساندة هذا التوافق من أجل إنجاحه.

واتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، وثمنوا دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا.