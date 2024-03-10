الرعاية الصحية: الانتهاء من نقل تبعية 26 منشأة صحية للهيئة بالسويس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من نقل أصول وتبعية 26 منشأة طبية، منها 25 مركزًا ووحدة صحة أسرة، إضافة إلى مجمع السويس الطبي إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022.

وأشار رئيس هيئة الهيئة إلى نجاح 18 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعة للهيئة بمحافظة السويس في الحصول على الاعتماد المبدئي، وذلك طبقًا للمعايير القومية GAHAR والمعترف بها عالميًا، لافتًا إلى التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي في توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة وتشغيل آليات التحول الرقمي وتطبيقات التأمين الصحي الشامل بـ25 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظة السويس، وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلي والطوارئ والغسيل الكلوي بمجمع السويس الطبي، وميكنة المعامل lIS لـ25 منشأة والأرشفة الإلكترونية للأشعة pacs بـ4 منشآت.

ولفت إلى أن القوى البشرية هي المورد الأثمن لدى الهيئة، مؤكدا أنه لتحقيق التشغيل الأمثل للقوى لمنشآت الهيئة بالسويس، يجب أن تصل القوى البشرية من العاملين بالهيئة في السويس 7400 فرد، يشمل الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والأسنان، إلى جانب الخدمات الطبية المساندة والإداريين، وذلك لتغطي 26 منشأة طبية وعلاجية تقدم خدماتها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن فاتورة تكلفة التأمين الصحي الشامل بالسويس باعتبارها سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، شملت 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة السويس، و630 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت الصحية، و450 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر، وذلك بإجمالي 3.180 مليار جنيه.