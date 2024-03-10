استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي مكثف على وسط وجنوب غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال على مناطق مختلفة وسطـ وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ156 للعداون المتواصل على القطاع.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها إنَّ 15 شهيدا ارتقوا، فيما أصيب العشرات، في قصف للاحتلال على خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية مكثفة بالمدينة.

وأضافت المصادر، أنّ شهيدا ارتقى وأصيب ثلاثة آخرون، في قصف للاحتلال مركبة على طريق صلاح الدين في مدينة رفح جنوب القطاع.

فيما أفادت مصادر طبية، بوصول جثامين أكثر من 37 شهيدًا، و118 جريحا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة وسط القطاع خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع قصف مدفعي لمنازل المواطنين.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، عقب استهداف جيش الاحتلال مواطنين خلال انتظار وصول المساعدات قرب دوار الكويت في حي الزيتون غرب مدينة غزة، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا لعائلة أبو ناصر في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفًا و960 شهيدًا، و72 ألفًا و524 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.