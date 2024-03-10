استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الأحد 10 مارس 2024، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• وجاءت الأسعار كالتالي:



استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 75 إلى 81 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 75 إلى 115 جنيها.

استقر سعر سمكة موسي ليتراوح بين 200 إلى 410 جنيهات للكيلو.

استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 410 جنيهات.

استقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 230 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 50 إلى 70 جنيها.

استقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 515 إلى 610 جنيهات.

استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 90 إلى 270 جنيها.

استقر سعر السمك البوري ليتراوح بين 90 إلى 130 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 85 إلى 115 جنيها.