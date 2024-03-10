قال الجيش الأمريكي، إنَّ الولايات المتحدة والأردن نفّذتا إنزالًا جويًّا جديدًا للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، شمل أكثر من 11500 وجبة للفلسطينيين.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنّ أحدث عملية إنزال جوي على شمال غزة شملت كميات من الأرز والطحين والمعكرونة والأغذية المعلبة.

وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة أسقطت نحو 135 ألف وجبة في عمليات إسقاط جوي هذا الشهر.

كما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش ببناء ميناء مؤقت لإدخال المساعدات إلى غزة بحرا.

وقال البنتاجون يوم الجمعة، إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 60 يوما لتشييد الميناء وبدء العمل به، وهي مدة زمنية تقول جماعات الإغاثة إنها طويلة للغاية نظرا لخطر المجاعة الوشيك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدًا.

جاء ذلك في بيان صادر عن «صحة غزة»، اليوم الأحد، قال إنّ 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث، قد حذّر من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعاً، فيما تدخل الأعمال العدائية في القطاع شهرها السادس.

وقال جريفيث: «مجتمع العمل الإنساني على دراية بما يتعين عمله لإنقاذ الأرواح في غزة ولكننا بحاجة إلى الظروف والضمانات المناسبة، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والامتثال التام لقواعد الحرب، وتوفر نقاط دخول إضافية إلى القطاع والمزيد من طرق الإمداد وسعة التخزين في غزة وتحسين حماية قوافل الإغاثة. وتشمل تلك الظروف أيضاً، الحركة الحرة والآمنة للإمدادات الإنسانية عبر نقاط التفتيش، وإصلاح الطرق، وإزالة العبوات غير المنفجرة، وتعزيز دور القطاع التجاري».