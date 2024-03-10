حزب الله اللبناني يقصف مستعمرة ميرون الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مستعمرة ميرون الإسرائيلية بعشرات الصواريخ ردا على الاعتداء على القرى الجنوبية اللبنانية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة سلم واستشهاد العائلة ‏قصفت المقاومة الإسلامية صباح اليوم مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" ذكرت أن "العدو الإسرائيلي صعد الليلة الماضية من تعدياته، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة خربة سلم ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وقد نعتهم المقاومة الإسلامية ببيان رسمي، كما سقط ثمانية جرحى نقلوا إلى المستشفى بينهم حالة خطرة".

ووفق الوكالة، عملت فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض والركام طيلة الليل لانتشال جثامين القتلى وعملوا كذلك على إزالة آثار الدمار والركام من على الطرق، كما تضرر عدد كبير من المنازل في بلدتي خربة سلم والصوانة من جراء الغارة المعادية وألحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وخصوصا شبكتي الكهرباء والمياه.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليلة الماضية أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وأطلق الجيش الإسرائيلي طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.