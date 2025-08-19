ترامب: قبول بوتين للضمانات الأمنية لأوكرانيا نقطة مهمة ومفتاحية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالضمانات الأمنية التي ستُقدم لأوكرانيا بأنها "خطوة مهمة للغاية وتعتبر إحدى النقاط المفتاحية".

جاء ذلك في حديثه للصحفيين الاثنين في البيت الأبيض قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لبحث عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أنه بحث مع زيلينسكي العديد من القضايا في لقائهما السابق اليوم، كما تحدث مباشرةً مع بوتين اليوم أيضا، وأنه سيتصل به مجددًا فور انتهاء اجتماعه اليوم مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن الاجتماع ينبغي أن يتناول مسألة "تبادل الأراضي" بين روسيا وأوكرانيا.

وقال: "أنا متفائل بأننا سنتمكن معًا من التوصل إلى اتفاق يمنع أي هجمات مستقبلية على أوكرانيا، وحقيقة لا أتوقع حدوث مثل هذا الهجوم.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن زيلينسكي وبوتين سيتوصلان إلى حل سلمي قائلاً: "في النهاية، لا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا بموافقة الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين"

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنّ الخطوة التالية ستكون اجتماعًا ثلاثيًا يشمله والرئيسين بوتين وزيلينسكي، قائلاً: "سنحل هذه المسألة أتطلع إلى نتائج عظيمة".

ويأتي لقاء ترامب بالقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعته الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.