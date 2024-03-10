تقرير: تقاعد قائد البحرية الروسية واستبداله بقائد جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقاعد قائد البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يفمينوف، وفقا لتقرير غير مؤكد رسميا اليوم الأحد.

كتبت صحيفة إزفستيا عن هذ الأمر، نقلا عن مصادر لم تسمها.

وتم استبدال يفمينوف بالأدميرال ألكسندر مويسييف، القائد السابق للأسطول الشمالي. ولم يقدم الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية على الفور أي معلومات حول هذا الموضوع.

ولم تقدم "إزفستيا" سببا لهذا التغيير.

يأتي التغيير بعد أن تكبد أسطول البحر الأسود الروسي مؤخرا خسائر كبيرة في السفن القتالية والجنود بسبب هجمات الصواريخ الأوكرانية والزوارق القتالية البحرية المسيرة.

وبسبب التهديد الذي تشكله القوات المسلحة الأوكرانية، انسحبت الوحدات القتالية البحرية الروسية إلى حد كبير من شبه جزيرة القرم المحتلة.