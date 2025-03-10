قائد القوات الجوية الكورية الجنوبية يقدم اعتذارا علنيا عن القصف العرضي لقرية حدودية

أصدر القائد الأعلى للقوات الجوية الكورية الجنوبية الجنرال لي يونج-سو اعتذارا علنيا اليوم الاثنين بشأن القصف العرضي لقرية مدنية بواسطة طائرات مقاتلة الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه حادث "لم يكن ينبغي أن يحدث أبدا".

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فقد أسقطت طائرتان مقاتلتان من طراز كيه إف-16 "بشكل غير طبيعي" ثماني قنابل من طراز إم كيه-82 خارج ميدان التدريب في بوتشون، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال سول، خلال تدريبات بالذخيرة الحية يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا، بينهم 15 مدنيا.

وقال لي في مؤتمر صحفي:"القوات الجوية التي من المفترض أن تحمي أرواح وممتلكات الشعب، ألحقت الأذى بالشعب". وأضاف "لقد كان حادثا لم يكن ينبغي أن يحدث أبدا، ولا ينبغي أن يتكرر".

وتحمل لي المسؤولية عن الحادث، وهو قصف غير مسبوق على بلدة مدنية، وتعهد ببذل الجهود لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

ووعد ببذل أقصى الجهود لمساعدة السكان المتضررين على العودة إلى حياتهم اليومية وتعويضهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم الطبي والدعم في حالات الأزمات.

وقالت القوات الجوية في وقت سابق إن خطأ الطيار يشتبه في أنه تسبب في القصف العرضي حيث أدخل أحد طياري الطائرتين إحداثيات خاطئة قبل الإقلاع، نقلا عن تحقيق أولي.

وقد أوقف الجيش كافة التدريبات بالذخيرة الحية حتى يتم تحديد السبب الدقيق للحادث.