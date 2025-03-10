إشبيلية يصعق ريال سوسيداد في عقر داره بالليجا

عاد إشبيلية لسكة الانتصارات في الليجا، بفوزه الصعب في عقر دار ريال سوسييداد، بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 27.

وتقمص المهاجم النيجيري تشيديرا إيجوكي، دور البطولة في انتصار إشبيلية، الذي تحقق على ملعب ريالي أرينا، بتسجيل الهدف الوحيد، مباشرة مع انطلاق الشوط الثاني.

وبعد تعادلين متتاليين، يعود إشبيلية لتذوق طعم النقاط الثلاث، رافعا رصيده إلى 36 نقطة، ويقفز لمنتصف الجدول.

فيما واصل ريال سوسييداد، مسلسل نتائجه المتذبذبة بخسارة ثانية على التوالي، والثالثة في آخر 5 جولات.

وتجمد رصيد ريال سوسييداد عند 34 نقطة في المركز 11.