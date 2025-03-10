خطاب من رابطة الأندية يورط اتحاد الكرة في أزمة حكام القمة

أخلت رابطة الأندية المصرية المحترفة مسؤوليتها في أزمة حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه الزمالك مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، مرحلة التتويج.

وأظهرت رابطة الأندية خطاب موجه لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لثلاث مباريات في الدور الثاني من الدوري، مع تحمل الرابطة تكلفة الحكام، وهي مباراة الأهلي والزمالك، الأهلي وبيراميدز، والزمالك وبيراميدز.

وكان مصدر من اتحاد الكرة نفى هذا الأمر، قبل أن ينتشر خطاب رابطة الأندية الموجه لاتحاد الكرة، بتاريخ أمس الأحد 9 مارس.

من جانبه استقر اتحاد الكرة على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة، بقيادة محمود بسيوني حكمًا رئيسيًا، مع تواحد أحمد الغندور، كحكم للفيديو، بعدما كان مقررا أن يدير مباراة في الدوري التونسي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات القليلة المقبلة هوية طاقم التحكيم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري يطالب خلاله بتحمل مسؤولياته واستقدام حكام أجانب.