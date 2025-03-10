صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية، في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.84% ليصل إلى 3225.13 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.84% ليصل إلى 1139.81 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.69% ليصل إلى 3220.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.69% ليصل إلى 1138.15 نقطة.
ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 4.75 كوبيك ليصل إلى 12.0845 روبل.