رئيس الوزراء الأيرلندي: أمريكا شريك لا غنى عنه في وقت الخطر الكبير

قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن الولايات المتحدة تظل "شريكا لا غنى عنه في وقت يشهد خطرا كبيرا في العالم"، وذلك أثناء سفره عبر المحيط الأطلسي في جولة تستمر لمدة أسبوع.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن مايكل مارتن سيزور مدينة أوستن، بولاية تكساس الأمريكية، قبل أن يتوجه إلى واشنطن العاصمة لحضور الاحتفالات التقليدية بعيد القديس باتريك في العاصمة الأمريكية.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان مجموعة من القضايا، بما في ذلك العلاقات بين الولايات المتحدة وأيرلندا، والشراكة الاقتصادية، والحرب في أوكرانيا، والأوضاع في الشرق الأوسط وأيرلندا الشمالية.