شهيد وإصابتان في قصف للاحتلال على كفركلا جنوب لبنان

استشهد عسكري لبناني، وأصيب شخصان آخران، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفركلا، جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في بلدة كفركلا أدت إلى استشهاد عسكري وإصابة شخصين آخرين بجروح، حالة أحدهما حرجة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك للاتفاق، ما خلّف أكثر من 84 شهيدا و284 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي، ما خلّف 4115 شهيدا و16909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، دون أن تعلن حتى الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.