برلماني بريطاني: جميع أفراد طاقم ناقلة النفط وسفينة الشحن المتصادمتين الـ37 بخير

قال عضو البرلمان البريطاني جراهام ستيوارت، إن وزيرة النقل هايدي ألكسندر أبلغته بأن عدد أفراد طاقم ناقلة النفط وسفينة الشحن المتصادمتين في بحر الشمال قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا في وقت سابق اليوم الاثنين، هو 37 شخصا وأنه تم نقل أحدهم إلى المستشفى.

وقال ستيوارت: "البحارة الـ 36 الآخرين في طاقمي السفينتين لم يلحق بهم أذى".

وقالت وزيرة النقل البريطانية إنها تتابع تطورات الوضع.

وأضافت: "أود أن أشكر جميع العاملين في خدمة الطوارئ المعنيين على جهودهم المستمرة في التعامل مع الحادث".

ووفقا لموقع تتبع السفن "فيسيلفايندر" كانت ناقلة النفط ، التي يعتقد أنها حاملة الكيماويات والمنتجات النفطية التي ترفع العلم الأمريكي "إم في ستينا إيماكيوليت "، راسية في ذلك الوقت بعد إبحارها من اليونان.

وكانت سفينة الشحن ، التي ترفع علم البرتغال "سولونج" ، تبحر من جرانجماوث في اسكتلندا في طريقها إلى روتردام في هولندا.

وقالت شركة كراولي لإدارة العمليات البحرية ومقرها الولايات المتحدة ، والتي تشغل " ستينا إيماكيوليت" ، إن الناقلة "تعرضت لانفجار خزان شحن يحتوي على وقود " جت – إيه1) ، هو وقود من نوع الكيروسين متوافق مع معظم الطائرات النفاثة، عندما اصطدمت بها سفينة الشحن ، مما أدى إلى اندلاع حريق و "انفجارات متعددة على متنها" ، مع تسرب الوقود في البحر.

وقالت الشركة إن جميع البحارة البالغ عددهم 23 شخصا الذين كانوا على متن الناقلة لم يلحق بهم أذى.

يشار إلى أن " ستينا إيماكيوليت" هي جزء من برنامج أمن الناقلات التابع للحكومة الأمريكية ، وهي مجموعة من السفن التجارية التي يمكن التعاقد معها لنقل الوقود للجيش عند الحاجة.

وقال مارتن بويرز ، الرئيس التنفيذي لميناء جريمسبي إيست إنه تم جلب 13 ضحية على متن سفينة ويندكات 33 ، ثم 19 آخرين على متن قارب إنقاذ في الميناء.

وتم إرسال عدة قوارب نجاة ومروحية إنقاذ تابعة لخفر السواحل، فضلا عن طائرة تابعة لخفر السواحل وسفن قريبة مزودة بقدرات مكافحة الحرائق، إلى موقع الحادث في بحر الشمال.

وقالت المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة ،:" إن تقارير أفادت بأن بعض الأشخاص غادروا السفينتين بعد التصادم وإن النيران اشتعلت في كلتيهما"، مضيفة إن ثلاثة قوارب نجاة تعمل على البحث والإنقاذ في مكان الحادث إلى جانب خفر السواحل.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وتم تصويرها على ما يبدو من سفينة قريبة ، دخانا أسود كثيفا يتصاعد من السفينتين.

وقالت "وكالة البحرية وخفر السواحل" البريطانية إنه تم إطلاق الإنذار في الساعة 9:48 صباحا (0948 بتوقيت جرينتش).

ووقع الاصطدام قبالة ساحل مدينة هال، على بعد نحو 155 ميلا (250 كيلومترا) شمال لندن.