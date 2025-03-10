صفقة المعادن والسلام المحتمل يتصدران أجندة المباحثات الأمريكية الأوكرانية في جدة

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الاثنين، إلى مدينة جدة، للمشاركة في المباحثات الأمريكية الأوكرانية التي تستضيفها السعودية، بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.

ومن المقرر أن يصل في وقت لاحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جدة، على أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل المباحثات المقررة الثلاثاء.

وأعرب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، عن أمله في إحراز تقدم كبير في محادثات أوكرانيا، وتوقيع "صفقة المعادن" بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز" قبيل مغادرته إلى جدة، إنه من المقرر أيضاً مناقشة مسألة مشاركة المعلومات الاستخباراتية في الاجتماعات، في أعقاب إعلان إدارة ترمب تعليق كل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا ووقف التعاون الاستخباراتي، لكن المبعوث الأمريكي أشار خلال تصريحاته لـ"لفوكس نيوز" إلى أن بلاده "لم تحجب أبداً أي معلومات احتاجها الأوكرانيون لأغراض دفاعية".

• تغير سياسة واشنطن

وتبدلت سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في إطار سعيها إلى إنهاء الصراع سريعاً، وتحولت واشنطن من حليف لكييف إلى الانخراط في محادثات مباشرة مع موسكو وقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية.

واضطلعت السعودية بأدوار وساطة متعددة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، شملت التوسط في تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، واستضافة المحادثات الأمريكية الروسية، الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، الثلاثاء، على اتفاقية المعادن بين البلدين وسبل إنهاء الحرب، وذلك في أول اجتماع رسمي منذ لقاء البيت الأبيض الذي شهد "مشادة كلامية" غير مسبوقة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي ترامب.

وتحت ضغط هائل من ترامب، يبذل زيلينسكي جهداً هائلاً لإظهار التوافق رغم عدم حصوله على "ضمانات أمنية" أمريكية تعتبرها كييف أساسية لأي اتفاق محتمل للسلام مع موسكو.

وقال زيلينسكي، إنه لن يحضر المحادثات مع المسئولين الأمريكيين، مشيراً إلى أن الوفد الأوكراني سيضم مدير مكتبه، ووزيري الخارجية والدفاع ومسئول عسكري كبير من مؤسسة الرئاسة.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "نحن ملتزمون تماماً بالحوار البناء، ونأمل في مناقشة القرارات والخطوات اللازمة والاتفاق عليها".

وأضاف: "هناك مقترحات واقعية مطروحة. والمهم هنا هو التحرك بسرعة وفعالية".

وذكر مسئولون أمريكيون، أنهم يعتزمون استغلال الاجتماع مع الجانب الأوكراني بقدر ما، لمعرفة مدى استعداد كييف لتقديم تنازلات ملموسة لروسيا لإنهاء الحرب.

وقال أحد المسئولين عن المحادثات الوشيكة "لا يمكنك للمرء أن يقول أريد السلام بينما (في الوقت نفسه يقول) أرفض تقديم أي تنازل".

وأضاف مسئول آخر: "نريد أن نرى ما إذا كان الأوكرانيون مهتمين ليس فقط بالسلام، بل بالسلام الواقعي".

• إطار عمل لاتفاقية السلام المحتملة

وقال ستيف ويتكوف، والذي يعمل على الترتيب للمحادثات إن بلاده تسعى إلى "التوصل إلى إطار عمل لاتفاقية سلام فضلاً عن وقف مبدئي لإطلاق النار".

ويدعو زيلينسكي إلى هدنة للعمليات الجوية والبحرية إلى جانب تبادل للأسرى، فيما يقول إنه قد يكون اختباراً لمدى التزام روسيا بإنهاء الحرب.

وترفض موسكو فكرة الهدنة المؤقتة، التي تقترحها أيضاً بريطانيا وفرنسا، إذ تقول إنها محاولة لكسب وقت لكييف ومنع انهيارها العسكري.

الرئيس الأوكراني أعرب أيضاً عن استعداد بلاده لتوقيع "صفقة المعادن" مع الولايات المتحدة والتي تتضمن إنشاء صندوق مشترك من عائدات بيع المعادن الأوكرانية، وهو أمر تعتبره واشنطن ضرورياً لضمان استمرار الدعم الأمريكي.

وفي ظل تزايد الشكوك حول الدعم الأمريكي، يطالب زيلينسكي الحلفاء في أوروبا، بزيادة الدعم، فيما تتراجع كييف في ساحة المعركة وتواجه ضغوطاً متزايدة للانسحاب من منطقة كورسك الروسية.

وتُظهر خرائط مفتوحة المصدر، أن القوات الأوكرانية التي اجتاحت منطقة كورسك الروسية، الصيف الماضي، محاصرة تقريباً من جانب القوات الروسية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وتسيطر روسيا على حوالي خُمس أراضي أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014، كما تواصل قواتها التقدم بمنطقة دونيتسك في الشرق بعد تكثيف الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ على المدن والبلدات البعيدة عن الجبهة.

ووفقاً لزيلينسكي، أطلقت روسيا جواً 1200 قنبلة موجهة، ونحو 870 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 80 صاروخاً على أوكرانيا في الأسبوع الماضي وحده.