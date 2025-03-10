الحكومة البريطانية تتعهد بتنظيف بحيرة ويندرمير بعد انسدادها بمياه الصرف الصحي

تعهدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بتنظيف بحيرة ويندرمير، وهي بقعة جميلة مسدودة بمياه الصرف الصحي والتي أصبحت ترمز إلى الحالة القذرة للمجاري المائية في بريطانيا.

وقال وزير البيئة البريطاني ستيف ريد، إن الهدف هو وقف جميع حالات صرف مياه الصرف الصحي في أكبر بحيرة في إنجلترا.

وتعد البحيرة، التي تحيط بها تلال شديدة الانحدار، جزءا من منتزه ليك ديستريكت الوطني، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في شمال غرب إنجلترا، والذي يجذب ملايين الزوار سنويا.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، العام الماضي، أن شركة المياه المحلية، يونايتد يوتيليتيز، قامت بصرف أكثر من 140 مليون لتر (37 مليون جالون) من مياه الصرف الصحي في البحيرة بين عامي 2021 و2023.