شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل سيد الناس بداية إنقاذ الجارحي، الذي يجسد دوره عمرو سعد، لفتحية، التي تقدم دورها إنجي المقدم، بعد محاولتها الانتحار في الحلقة السابقة، اصطحبها إلى المستشفى لإنقاذها، لكنها هربت أثناء غيابه بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًا من صديق الطويل، الذي أبلغه باختطاف شقيقته عليا، التي تلعب دورها رنا رئيس.

وتتوالى أحداث الحلقة، حيث يذهب الجارحي لإنقاذ شقيقته، وعند وصوله إلى هناك، يخبره صديق الطويل أنه خطف عليا بسبب مبلغ 15 مليون دولار يدين به والد الجارحي، المعلم رشدي، لكن الجارحي يتمكن من إنقاذ شقيقته بعد أن تغلب على رجال صديق الطويل.

وفي مشهد آخر، يلتقي مجدي أبو العباس بفاروق الجباس، الذي يحاول استغلال كراهية مجدي لشقيقه الجارحي، ويقنعه بإخراج الذهب والتخلص من الرهن، إلا أن رد فعل مجدي يفاجئه.

وعلى جانب آخر، يذهب أدهم، ابن الجارحي، إلى منزل فاروق الجباس طالبًا الزواج من ابنته ميادة، إلا أن الجباس يرفض طلبه بشدة.

قصة مسلسل سيد الناس



تدور أحداث سيد الناس حول شخصية الجارحي أبو العباس، التي يجسدها عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس". يدخل السجن بدلاً من والده، ليخرج لاحقًا ويجد عائلته مترقبة وفاة والده لتقسيم الميراث. في الوقت ذاته، يسعى الجارحي للكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 عامًا، مما يدفعه إلى رحلة بحث محفوفة بالصراعات، كما يحمل على عاتقه إرثًا ثقيلًا يحاول الحفاظ عليه.

أبطال مسلسل سيد الناس



المسلسل من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.