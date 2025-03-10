قصور الثقافة تطلق ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة البحيرة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى فعاليات برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ونفذها فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور برئاسة أحمد الهواشي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة البحيرة.

وانطلقت الفعاليات بعرض فني مميز لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغاني الدينية احتفالا بشهر رمضان، منها "أهلا رمضان، وحوي يا حوي".

كما شهدت الفعاليات أنشطة متنوعة للأطفال، ضمن البرنامج المنفذ من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، حيث تضمنت ورشا فنية للرسم والتلوين، وورش رسم على الوجه، بجانب ورشة لإعادة تدوير الخامات لصناعة فوانيس رمضان.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، يتضمن أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية على مدار الشهر الكريم.