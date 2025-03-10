قالت حركة حماس، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل تنفيذ اتفاق غزة لـ"أسباب شخصية وحزبية"، مؤكدة أن التهديد باستئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع "لن يجدي نفعا".

وجددت حماس، في بيان، اليوم الاثنين، قولها: "نؤكد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومستعدون للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأكدت الحركة أن "الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة"، مضيفة: "نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم".

وأشارت الحركة إلى أن "الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه، باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى".

وأضافت، "نرفض محاولات الضغط على حماس، في حين يُترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته"، مشددة على أن "لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تُجدي نفعا، ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى".

وأكدت أن "استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاءً للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم".

ومن المقرر أن يتوجه وفد التفاوض الإسرائيلي إلى قطر الاثنين، لإجراء مباحثات بشأن التوصل إلى تفاهم مع حماس، التي تقول إن مفاوضاتها تركز على إنهاء حرب الإبادة، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإعادة إعمار القطاع.

وبنهاية 1 مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بعدما بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.



وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.