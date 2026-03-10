ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا على نيوكاسل الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض نيوكاسل مشاركته الثانية فقط في دور الـ16 منذ اعتماد نظام البطولة الحالي، بعد أن تأهل متصدر الدوري الإنجليزي لمواجهة العملاق الكاتالوني على أرضه. وتعد هذه المرة الأولى منذ موسم 2002-2003 التي يصل فيها نيوكاسل إلى مرحلة الـ16، بعد أن كان آخر ظهور له في الدور الثاني الذي كان بنظام المجموعات آنذاك.

وتاريخيًا، شهدت المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري الأبطال عام 1997 مفاجأة مدوية، حين تغلب نيوكاسل على برشلونة 3-2 بفضل ثلاثية الكولومبي فاوستينو أسبريّا، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بنتيجة 0-1. ويذكر أن نيوكاسل كان في تلك الفترة من أكثر الأندية الإنجليزية متعة على صعيد الأداء، قبل أن يشهد عقودًا من المعاناة تحت إدارة مالكه السابق مايك آشلي.

وفي الموسم الماضي، كسر نيوكاسل صيامًا دام 56 عامًا عن الألقاب بعد الفوز على ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ويأمل الآن في الوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو

خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا

ويعتمد برشلونة على خبرة ليفاندوفسكي في قيادة الخط الأمامي، بينما يسعى الفريق الإسباني لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب على أرضه.