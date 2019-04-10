الرئيس عون يؤكد ضرورة التنسيق الأمني بين لبنان وقبرص لمواجهة الإرهابيين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، ضرورة التنسيق الأمني بين لبنان وقبرص لضبط الطرق البحرية التي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون لتنقلهم بعد اندحارهم في سوريا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، وزير الشؤون الخارجية في قبرص نيكوس كريستودوليديس، الذي يزور بيروت حاليا، حيث تسلّم عون دعوة من الرئيس القبرصي نیکوس أنستاسیادس لزيارة قبرص وعقد قمة تجمعهما مع الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولس، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

ولفت الرئيس عون إلى "وجود مصلحة مشتركة للتعاون بين لبنان وقبرص واليونان في المجالات كافة، لاسيما في مجال دعم لبنان في سعيه لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، والإسراع في إيجاد حل للوضع هناك، مركزاً على دور الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".

وأعرب عون عن أمله "في أن يكون الاجتماع الثلاثي القبرصي-اليوناني-اللبناني الذي انعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية والسياحة والطاقة، بداية إيجابية للتعاون بين البلدان الثلاثة لما فيه خير شعوبها وتطوير اقتصادها".

وكان اجتماع عقد اليوم بين وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان جبران باسيل ونيكوس كريستودوليدس وجورجيوس كاتروغالوس في بيروت؛ لبحث مجالات التعاون الثلاثي بين هذه البلدان التي تتشارك حوض المتوسط.

من جانبه، أكد الوزير القبرصي أن "بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع لبنان والتنسيق في مختلف المجالات، وتفعيل العلاقة بين رجال الأعمال اللبنانيين والقبارصة"، لافتاً إلى أن قبرص تدعو خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة لبنان لتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين فيه".

وشرح الوزير كريستودوليديس "أهمية القمة الثلاثية المرتقبة لاسيما في مجال تعزيز التعاون السياحي وإبرام اتفاقيات وتفاهمات مشتركة حول مسائل عدة".