نائب الرئيس الأمريكي: نعد مشروع قرار أممي يعترف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار لطرحه في الأمم المتحدة يعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، رئيسا لفنزويلا.

وقال بنس - في كلمة ألقاها خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الفنزويلية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه حان الوقت لتعترف الأمم المتحدة بالرئيس الانتقالي خوان جوايدو، رئيسا شرعيا لفنزويلا ولتمنح مقعدا في هذا الهيكل لمن يمثله، بينما يجب سحب صلاحيات مندوب فنزويلا الحالي.

وانتقد بنس الأمم المتحدة ومجلس الأمن لما اعتبره عدم اتخاذ إجراءات ضرورية لدعم الشعب الفنزويلي، داعيا المنظمة الدولية إلى القيام بذلك.

وتابع "في هذا السياق الولايات المتحدة تعد قرارا يعترف بشرعية حكومة الرئيس الانتقالي، خوان جوايدو، ونحث اليوم كل عضو في مجلس الأمن وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم هذا القرار".

وشدد بنس على أن "الولايات المتحدة ستواصل ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية لضمان الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في فنزويلا، لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".