الخارجية الكويتية تستدعي سفير إيران بعد هجوم الصواريخ والمسيرات

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلةً بالسفير عزيز رحيم الديحاني نائب وزير الخارجية بالوكالة، اليوم السبت، سفير إيران لدى الكويت محمد توتونجي.

وأعربت الكويت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأجوائها، ولميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي.

وشددت في هذا الإطار على أن تلك الهجمات، لا سيما التي استهدفت مطار الكويت الدولي، تتنافى بشكل قاطع وصريح مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المرافق المدنية وتعريض المدنيين للخطر.

وجددت الوزارة التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة رداً على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الإعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي، واتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.

وأكدت الوزارة أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس يُعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.