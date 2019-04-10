الحكومة الإسبانية تعتزم العمل لمنع فوضى بقطاع النقل بسبب دعوات للإضراب

تعتزم الحكومة الإسبانية العمل على منع وقوع فوضى في قطاع النقل في عيد الفصح بسبب دعوات عديدة للإضراب صادرة من نقابات في البلاد.

وقال خوسيه لويس ابالوس، وزير النقل الإسباني، اليوم الثلاثاء أمام صحفيين إنه يجري العمل من أجل إلغاء الإضرابات المزمعة لأطقم الخدمة الأرضية في المطارات وطياري شركة اير نوستروم الإقليمية للطيران وقائدي القطارات في شركة رينفي للسكك الحديدية.

وأضاف الوزير أن الحكومة الاشتراكية تعتزم التوسط في كل صراعات العمل في البلاد.

وأشار ابالوس إلى أنه كانت هناك دعوات "كثيرة جدا جدا" للإضراب ولاسيما في قطاع النقل منذ تولي حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الحكم في يونيو 2018، ولفت إلى أن أقل عدد ممكن من هذه الدعوات تم تنفيذها.

أما أكبر عوامل القلق بالنسبة للحكومة الإسبانية، فتتمثل في دعوات نقابتي (يو إس أو) و(يو جي تي) لنحو 60 ألف من العاملين في أطقم الخدمات الأرضية للإضراب عن العمل في كل المطارات الإسبانية يوم عيد الفصح الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري ويوم الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وتهدد هذه الدعوات بتعرض ما يصل إلى خمسة ملايين سائح من كل أنحاء أوروبا لفوضى في قطاع النقل الجوي في يوم عيد الفصح .