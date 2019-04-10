سنغافورة تصادر أكثر من 12 طنا من حراشف آكل النمل فى ثانى ضبطية خلال أسبوع

صادرت السلطات السنغافورية 7ر12 طن من حراشف حيوان البنجول (آكل النمل)، بعد خمسة أيام من ضبط 9ر12 طن من حراشف البنجول أيضا، وفقا لبيان مشترك صدر اليوم الأربعاء.

وتم تسجيل الشحنة على أنها "بذور قرفة صينية" قبل أن يكشف تفتيش مسؤولي الجمارك السنغافورية لحاوية شحن يبلغ طولها 12 مترا أمس الأول الاثنين وجود 474 جوالا من حراشف البنجول ، والتي تقدر قيمتها بـ38 مليون دولار.

وكانت الشحنة الأولى التي تمت مصادرتها أيضا قد تم تسجيلها على أنها شحنة من "لحم البقر المجمد" ، وتم العثور على أجولة حراشف البنجول وسط اللحوم المجمدة.

وسلكت السفينتان المسار نفسه ، انطلاقا من نيجيريا إلى فيتنام عبر سنغافورة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الشحنتان ترتبطان كل منهما بالأخرى .

وحددت سلطات المتنزهات الوطنية سلالة البنجول التى جاءت منها الحراشف على أنها تعود إلى 17 ألف حيوان بنجول من نوعين مختلفين .

وتأتي هذه الضبطية المزدوجة بعد فترة وجيزة من ضبطيات مماثلة قامت بها السلطات الماليزية سجلت رقما قياسيا قدره 30 طنا من حراشف البنجول كانت في مصنعين لمعالجة الحراشف في ولاية صباح شمالي بورنيو في فبراير.

وتعد حيوانات البنجول من أكثر الثدييات التي يتم الاتجار بها بشكل كبير في العالم ، وفقا للصندوق العالمي للطبيعة.

وتباع حراشف البنجول ،المكونة من مادة الكرياتين نفسها الموجودة في الشعر والأظافر البشرية ،بأسعار عالية لاستخدامها في الطب التقليدي ، ويعتقد أنها علاج لمجموعة من الأمراض ،بداية من الربو إلى التهاب المفاصل.

كما يتم السعي للحصول على لحوم البنجول كطعام شهي في دول مثل الصين وفيتنام.