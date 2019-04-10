نتنياهو يتجه نحو فوز تاريخي بولاية خامسة

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يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نحو الفوز بولاية خامسة حيث يظهر النتائج الأولية لفرز الأصوات تقدمه في الانتخابات البرلمانية على منافسه بيني جانتس.

ومع فرز 97% من الأصوات، بدا أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتجه للفوز بـ35 مقعدا من 120، متساويا مع منافسه جانتس زعيم حزب أبيض أزرق، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء.

ويتوقع أن تحصل الكتلة اليمينية التي يحتمل أن يشكل نتنياهو معها الحكومة على 65 مقعدا بشكل إجمالي، مقابل 55 مقعدا لكتلة يسار الوسط المنافسة.

ومن المقرر أن يؤدي البرلمان الجديد اليمين في 23 أبريل كما يتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين بحلول مطلع يونيو.