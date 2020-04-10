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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى10 آلاف و450 شخصا 

سول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 4:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 4:36 ص

بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الجمعة 10 آلاف 450 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الاصابة بين الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد المصابين الجدد بفيروس كوورنا ارتفع بـ27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الاصابات الجديدة، 15 حالة في سول وضواحيها، و9 حالات للاصابة في إقليم كيونجكي المجاور للعاصمة وحالة واحدة في إنتشون غرب سول.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حتى الأن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7 ألاف و 117 شخصا حتى اليوم، بزيادة 144 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وخضع ما مجموعه 503 آلاف و51  شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 447 ألفا و303 منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 15 ألفا و298 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.


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