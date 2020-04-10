مصادر: تركيا تريد عقد صفقات مبادلة عملات مع دول مجموعة العشرين

قالت مصادر مطلعة إن تركيا تجري محادثات أولية مع دول أخرى أعضاء في مجموعة العشرين للانضمام إلى اتفاقيات مبادلة العملات كتلك التي قدمتها الولايات المتحدة للدول الصاعدة الأخرى.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن هذه المصادر التى لم تسمها القول إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طرح هذه الفكرة خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم 31 مارس الماضي. وأضافت المصادر ان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيمدد نطاق اتفاقيات مبادلة العملات ليشمل البنك المركزي التركي.

وأشارت بلومبرج إلى أن ممثلي الرئاسة والخزانة والبنك المركزي في تركيا ومجلس الاحتياط الاتحادي والبيت الأبيض في واشنطن التعليق على هذه الأنباء.

وقالت المصادر إنه منذ الاتصال الهاتفي مع ترامب، تجري السلطات التركية اتصالات مع البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الأخرى لكي تنضم إلى هذه الاتفاقيات التي تسمح للسلطات النقدية في هذه الدول بمبادلة العملات.

وذكرت بلومبرج أن هذه المحادثات لم تصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن لكنها تشير إلى محاولات السلطات التركية تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لديها في ظل اضطراب أسواق المال في تركيا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصبح تأمين مصدر للعملات الاجنبية مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لتركيا مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بنحو 17 مليار دولار منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 6ر89 مليار دولار في الوقت الذي تضغط فيه السلطات على البنوك الحكومية لضخ الدولارات في السوق المحلية.