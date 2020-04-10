مقتل عنصرين من الحشد الشعبي العراقي في هجوم لداعش شرق تكريت

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء أمس الخميس، بمقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين من عناصر الحشد الشعبي جراء هجوم لعناصر تنظيم داعش شرق تكريت (170 كيلومترا شمال بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش هاجموا مساء اليوم بأسلحة مختلفة نقاطا متقدمة من لواء 52 للحشد الشعبي واشتبكوا معهم في معركة دامت نحو ساعة، مما اسفر عن مقتل إثنين وإصابة مثلهما بجروح".

وأضاف ان "الهجوم جرى من الناحية الشرقية لقضاء آمرلي (100كم جنوب شرقي تكريت)"، موضحا أن "قوة إضافية من الجيش والشرطة أرسلت لتعزيز الموقف فيما انسحب المهاجمون إلى القرى الشرقية القريبة من مناطق التماس مع قوات البيشمركة".

وما زالت مناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين يتخذون من الجبال والبساتين والأحراش نقاط انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.