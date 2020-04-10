نقابة التربية والتعليم الألمانية تطالب باستئناف تدريجي لنشاط المدارس ودور الحضانة

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طالبت نقابة التربية والتعليم الألمانية، باستئناف تدريجي لنشاط المدارس ودور الحضانة، عقب انتهاء عطلة عيد القيامة، وذلك بعد إغلاقها الأسابيع الماضية في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة النقابة مارليس تيبه اليوم الجمعة: "لا ينبغي استئناف النشاط بأقصى طاقته عقب عطلة عيد القيامة"، موضحة أن المؤسسات التعليمية ليس بإمكانها استئناف العمل إلا عقب توفير الحماية الصحية الكافية للمدرسين والطلاب.

وأضافت تيبه: "حان الوقت لأن تجعل الأوساط السياسية والسلطات والمسؤولون موضوع النظافة الصحية في مقدمة اهتماماتهم. يتعين عليهم تحسين الظروف الصحية في هذه المنشآت والاهتمام بتطبيق حماية فعالة من العدوى".

كما أكدت تيبه ضرورة ضمان الالتزام بالمسافة الآمنة بين الأفراد، وتوفير حماية خاصة للفئات المعرضة للخطر وترميم المرافق الصحية في بعض المناطق.