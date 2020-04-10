الأمن العام يضبط سيارة محملة بمليون قفاز طبي بهدف حجبها عن الأسواق بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن القليوبية من ضبط سيارة مُحملة بحوالي مليون قفاز طبي لحجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للإتجار فيها بالسوق السوداء .

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام "قائد سيارة نقل"بحيازة كمية من البضائع (قفازات طبية معقمة) على متن السيارة والتوجه بها إلى منطقة سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لتخزينها بأحد المخازن للإتجار فيها .

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها "سائق" وبرفقته موظف بشركة منتجات للرعاية الصحية والمسئول عن البضائع المشار إليها. وبالفحص تبين أن البضائع الموجودة بالسيارة عبارة عن (957 كرتونة قفازات بداخل كل كرتونة 10 علب وبداخل كل علبه 100 قفاز طبى

بإجامالي 957 ألف قفاز طبي .

وبمواجهتهما قررا بأن المضبوطات خاصة بشركة عمل الموظف المذكور وأنهما كانا متوجهان لأحد المخازن بدائرة مركز شرطة الخانكة لتوزيع المضبوطات.

وقال مصدر أمني امني ذلك يأتي فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .