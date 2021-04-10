ائتلاف ميركل يعد مشروع قانون لفرض الإغلاق على مستوى ألمانيا

صاغ ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشروع قانون من شأنه أن يحول سلطة فرض قيود فيروس كورونا من رؤساء وزارء الولايات إلى الحكومة الاتحادية لمكافحة زيادة عدد حالات الإصابة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتخطط إدارة ميركل لفرض حظر تجوال ليلي اعتبارا من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا في المناطق التي يتجاوز فيها معدل الإصابة بعدوى كورونا على مدار سبعة أيام 100 حالة لكل 100 ألف شخص.

وسيتعين إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية وستتم مطالبة الشركات بفحص الموظفين مرتين أسبوعيا، وفقا لمسودة القانون المكونة من 13 صفحة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء. وسيتم إغلاق المدارس مجددا في المناطق التي يزيد معدل العدوى فيها على 200 حالة.

وتمضي ميركل قدما في المبادرة المثيرة للجدل بعد أن أصبح واضحا أن الولايات الـ16 في البلاد غير قادرة على الاتفاق على أرضية مشتركة.

وبينما قد يحاول رؤساء وزراء الولايات تخفيف بعض الإجراءات قبل موافقة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، قد يقر البرلمان القانون الجديد يوم الجمعة المقبل.